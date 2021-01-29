30 yıllık birimini dolandırıcıya kaptırdı

Olay, geçen yıl 31 Mart'ta, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Ali Enver Y.'yi cep telefonundan arayan kişi, kendini polis olarak tanıttı. Arayan kişi, Ali Enver Y.'yi, telefonunda ByLock programı tespit edildiği ve FETÖ üyeliğinden tutuklanabileceği yalanıyla korkutarak, bir operasyon yapılacağını ve bunun için de evini satarak parayı kendilerine vermesini istedi.



Söylenenlere inanan Ali Enver Y. yaklaşık 750 bin TL'lik dairesini 448 bin TL'ye satarak, bunun 18 bin TL'sini evin satışını gerçekleştiren emlakçıya, kalan 430 bin TL'yi de dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığını kendisini arayan numaraya ulaşamayınca anlayan Ali Enver Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Polisin yaptığı çalışmayla Ali Enver Y.'yi dolandıran kişinin, İbrahim İnönü olduğu belirlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başka bir suçtan dolayı haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza veren İbrahim İnönü, yakalanarak gözaltına alındı. 15 Haziran'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan İnönü hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



GÖRÜNTÜLER YALANINI ORTAYA ÇIKARDI



Bu ilde tutuklu bulunan ve duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılan İbrahim İnönü, suçlamayı kabul etmedi. Antalya'ya hiç gelmediğini öne süren İnönü, şikayetçiyi de tanımadığını iddia etti. Ancak yapılan araştırma sonucunda İbrahim İnönü'nün, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, olay tarihinde Antalya'da olduğu tespit edildi.



Mahkemede başına gelenleri anlatan Ali Enver Y., şöyle konuştu:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden aradığını söyledi. İsminin polis Mustafa A. olduğunu söyledi. Yaka numarasını bile söyleyerek beni daha sonra arayacağını ifade etti. Ben de 155'i aradım ve bu ismi teyit ettirdim. Birkaç gün sonra aynı numara beni tekrar aradı. Telefonumda ByLock programı olduğunu, kendilerine yardımcı olmamam halinde FETÖ üyeliğinden tutuklanacağımı söyledi. Bankalarda, tapuda ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ'cülerin deşifre edilmesi için kendilerine yardımcı olmamı istedi. Konuşulanlardan da kimseye bahsetmemem gerektiğini özellikle belirtti. Hatta bana Allah, Kuran-ı Kerim, bayrak ve çocuklarımın başına yemin ettirdi. Birkaç gün sonra FETÖ'cülere operasyon yapılacağını belirterek, tapuda hayali bir satış yapmaları gerektiğini söyleyerek, operasyon sonunda ev satışından gelen paranın hazineye kalacağını, evimin tapusunun ise bana iade edileceğini söyledi. Sonra da beni evin satışını gerçekleştirecek Soner isimli birine yönlendirdi. Ben Soner adındaki kişiyi arayarak Çağlayan Mahallesi'ndeki evimi acilen satmasını istedim. Sonrasında evimi 430 bin TL'ye sattım ve parayı da beni arayan kişiye evimin yakınındaki parkta verdim."



Duruşmalarda tanık olarak dinlenen taksiciler de sanığı teşhis etti. Mahkeme tutukluğunun devamına karar verdiği sanık İbrahim İnönü'yü 'nitelikli dolandırıcılıktan' 5 yıl hapis ve 30 bin gün adli para cezası ile cezalandırdı.



Duruşma sonunda açıklama yapan Ali Enver Y., 30 yıllık birikimini 30 saniyede dolandırıcıya kaptırdığını belirterek, "Nasıl oldu anlamadım. Beni telefonda büyük baskı altına aldı. Adalet yerini buldu ama evim gitti" diye konuştu.