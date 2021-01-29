Acılar içinde kıvranan çocuğu böyle kurtardı!

Ekipler, 4 saat boyunca yolu açmak için çalışma yürütürken, oğlunun çektiği acıya dayanamayan annesi, oğlunu sırtına alarak ekiplerin bulunduğu yöne doğru yürümeye başladı.

Batman'da kolu yanan çocuğu sağlık görevlisi karla kaplı yolda 4 kilometre sırtında taşıdı | Video

Annesinin sırtında oğluyla yürüdüğünü öğrenen ambulans şoförü Ercan Yalçın da, anne ve oğluna doğru yürümeye başladı.

Çocuğu sırtına alan ve yaklaşık 1 kilometre karlı yolda yürüyen Yalçın, ambulansın olduğu bölgeye gelerek Baran'ı sağlık görevlilerine teslim etti. İlk tedavisi ambulansta yapılan Baran, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.