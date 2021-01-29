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Acılar içinde kıvranan çocuğu böyle kurtardı!

'ın Sason İlçesi'nde 5 yaşındaki Mehmet Ali Baran'ın kolu yandı. Küçük çocuğun ailesi ambulans çağırdı. Ancak yollar karla kaplı olunca sağlık görevlileri talihsiz yavruyu sırtında taşıdı. İşte, 'Helal olsun' dedirten haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 16:00 Son Güncelleme: 29.1.2021 16:07 ABONE OL
Acılar içinde kıvranan çocuğu böyle kurtardı!

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasındaki Mehmet Ali Baran'ın koluna sıcak su döküldü. Kolunda yanıklar oluşan Mehmet Ali için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi.

Ekipler, 4 saat boyunca yolu açmak için çalışma yürütürken, oğlunun çektiği acıya dayanamayan annesi, oğlunu sırtına alarak ekiplerin bulunduğu yöne doğru yürümeye başladı.

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Annesinin sırtında oğluyla yürüdüğünü öğrenen ambulans şoförü Ercan Yalçın da, anne ve oğluna doğru yürümeye başladı.

Çocuğu sırtına alan ve yaklaşık 1 kilometre karlı yolda yürüyen Yalçın, ambulansın olduğu bölgeye gelerek Baran'ı sağlık görevlilerine teslim etti. İlk tedavisi ambulansta yapılan Baran, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Acılar içinde kıvranan çocuğu böyle kurtardı!
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