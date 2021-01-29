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'da 1 buçuk milyon TL’lik ele geçirildi

'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL’lik ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usullerle söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 19:23 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz makaron depolandığı bilgisi alınan depoya baskın yaptı. Yapılan aramada 11 bin 966 bin 50 adet boş makaron, bin 800 adet nargile kömürü, 984 adet sigara sarma makinesi, bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı makine ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Makaronların piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu, şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usullerle söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları ortaya çıktı.
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Antalya'da 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele geçirildi
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