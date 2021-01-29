Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu

'da 13 milyon liralık operasyonu

'da ekonomik sıkıntı çeken bazı esnaf ve iş yeri sahibine faizle para veren ve borcunu ödediği halde senedi geri vermeyip icra işlemi başlattığı iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. 13 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 22:27 ABONE OL
Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ekonomik olarak sıkıntı içine giren tefecilerden para alan bazı esnaf ve işyeri sahipleri, borçlarını ödemelerine rağmen kendilerine senetlerinin verilmediğini, bu nedenle borçlarının hiç bitmediğini, son noktada ise senetlerinin icraya verildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Aynı yolla mağdur edilen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma derinleştirilerek farklı illerde bağlantılı olan şüpheliler ortak bir banka hesabı üzerinden içlerinde mağdurlar ile para transferleri de olan hesap hareketlerinin 1 yılda yaklaşık 13 milyon TL olduğu görüldü.

Deliller toplandıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs çok sayıda çek, senet, sözleşme ve dijital materyal ile birlikte yakalandı. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA