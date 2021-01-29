Bagaja konularak öldürülen Çinli kadın cinayetinde tanıklan dinlendi

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 4'ü tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı dehşete düşüren ifadelerde bulundu.

"BURAYA GÖMELİM, HEPİMİZE SIKINTI ÇIKAR"

Yunuscan Türkistanlı savunmasında "Abdulselam isimli kişinin maktul Lisha Yu'dan 30 bin dolar alacağı olduğunu ve maktulün bunu kendisine ödeyeceğini ancak oyaladığını söyledi. Abdulselam, maktulden parayı aldıktan sonra onu bırakacağını da söyledi. Ben olay günü araçtan indim, evime gittim. 2 saat sonra Abdulselam evime geldi, gidecek yerlerinin olmadığını ve benim evimde kalmayı teklif etti. Eşim ve çocuğum olduğu için bu teklifi reddettim. Abdulselam "bana yardım et, kadından parayı alınca sana da vereceğim' dedi. Sanıklardan Abdulgaffar Tamuygur'un yerini sordu, ben Bilecik'te evinin bulunduğunu ancak uzak olduğunu söyledim. Abdulselam bana yarın parayı alacağını, kadını serbest bırakacağını söyledi. Gurbette olduğumuz için tamam dedim. Aracı ben kullandım, Bilecik'e yola çıktık. Arka koltuğuma baktığımda kadın yoktu, Abdulselam'a kadını sordum, bana kadını korkutmak için ve polisler görmesin diye bagaja koyduğunu söyledi. Bagajda bir şey olmaz mı diye sordum, bana olmaz dedi. Bilecik'e giderken araçtan sesler geldi, bir yerde durduk, Abdulselam bagajı açarak, Çince birşeyler söyledi. Abdulselam'a 'kadına bir şey olmasın, arka koltuğa alalım' diyince, bana 'yol müsait değil, aracı sür' dedi. Kadının eli bağlıydı. Sanıklardan Abdulgaffar Tamuygur'a ait çiftlik evinin arkasında durduk. Namaz kıldıktan sonra yanıma Abdulselam geldi ve kadının hareket etmediğini, korktuğunu söyledi. Beraber baktığımızda, kadın ölmüştü. Çok korktum, beni nasıl bu işe karıştırırsın diye konuştum. Panik yaptık, karakola gitmeyi teklif ettim ancak Çin'e geri gönderirler diye gidemedik. Abdulselam bana 'kimseye söyleme, buraya gömelim, hepimize sıkıntı çıkar' dedi." ifadelerini kullandı.

"POLİSE ANLATMAK İSTEDİM ANCAK EŞİM VE ÇOCUĞUM KİMSESİZ DİYE ANLATAMADIM"

Yunuscan Türkistanlı savunmasının devamında şunları anlattı:

"Annem, babam herkes cezaevinde olduğu için tamam dedim. Ormana gittik, Abdulselam çiftklikten aldığı kazmayla 1 saate yakın kazdı, ben sadece yanında durdum. Kadını oraya gömdü. Benden yardım istedi ancak korkudan ellerim titriyordu. Ben araçla İstanbul'a döndüm, Abdulselam orada kaldı. İstanbul'a dönünce sanıklardan Hüseyin Ahmed ile görüştüm, olayı anlattım. Sanıklardan Abdulgaffar, uzun süredir Türkiye'de bulunduğu ve yasaları bildiği için, sanık Hüseyin Ahmed ile onun yanına Bilecik'e gittik. Abdulgaffar olayı duyunca bize çok kızdı, karakola gitmemizi istedi. Hüseyin Ahmed ile İstanbul'a döndük, 10-15 gün kötü rüyalar gördüm, Polise gidip anlatmak istedim ancak eşim ve çocuğum kimsesiz diye anlatamadım. Sonrasında polis bizi yakaladı. Kimseyi kaçırma veya öldürme niyetim yoktu. Olanlardan çok pişmanım, maktulün ailesinden özür diliyorum. Polise Abdulselam'ın ismini söylemem rağmen 'bize ortada olmayan birinin adını verme, oradakilerden birinin adını söyle, seni bırakalım' dediler. Pişmanım" diye konuştu.

MAKTUL İLE ERKEK ARKADAŞI ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ VARMIŞ

Tanık Mehmet Akif Yakıcı da, "Çin'de 10 yıl kaldım. Çinli bir arkadaşımla ecza depomuz, ihraç yapıyoruz. Maktul Lisha Yu ile benim Çinli arkadaşım döviz alışverişi yaptıkları için bende maktulü tanıdım. Maktul, arada ofise geliyordu. Çinliler kendi içlerinde görüşmeyi seviyorlar. Maktulün sevgilisi, ofisimize gelerek, arkadaşıyla konuştuğunda onu bir aracın takip ettiğini ve bir daha haber alamadığını söyledi. Bende bu durumu CİMER'e yazdım. Sonradan öğrendiğime göre maktulün erkek arkadaşı Uygur'muş. Bana kaybolduğunu söyleyen Çinli arkadaş ile maktulün erkek arkadaşı arkadaşmış. Çinli arkadaşımdan duyduğuma göre, maktul ile erkek arkadaşı arasında alacak verecek meselesi varmış" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, "mevcut delil durumu, kaçan şüphelinin olması, sanıkların yabancı uyruklu oldukları nedeniyle tutukluluk hallerinin devam edilmesi talep olunur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul'da geçen yıl kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja sokulduğu ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde gömüldüğü ortaya çıkmıştı. İddianamede Çinli kadından haber alamayınca arkadaşının polise başvurduğu, görüntüleri inceleyen polisin Lisha Yu'ya ait 34 MM.. plakalı aracı, 34 KD ...plakalı başka bir aracın sürekli takip ettiği anlatılıyordu. 34 KD... plakalı aracın Kasım Yarkenli adına kayıtlı olduğu, araçtaki kişilerin de Abdulvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, doktor Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed olduğu bilgisine ulaşıldı. En son baz hareketlerinden Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı'nın 3 Ekim 2019 günü sabahı Bozüyük-Bilecik'te olduğu belirlendi. Yapılan tespitte 34 KD ...plakalı aracın Küçükçekmece'de Çinli kadının aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, daha sonra Lisha Yu'yu kendi araçlarına zorla bindirip ellerini arkadan koli bandı bağlayıp valizin içine koyduktan sonra bagaja soktukları iddianamede anlatıldı. Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray Köyü civarında nefes almadığı anlaşılan Çinli kadının burada gömüldüğü iddia ediliyordu. Sanıkların 'tasarlayarak kasten öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyordu.