Bitlis'te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar yağışının etkili olduğu bölgede Uluslar arası taşımacılık yapan TIR'lardan biri kayınca arkasından gelen araçlarda aynı gölgede takıldı. Uzun süre hareket ettirmeye çalıştıkları araçlar kurtarılmayınca devreye Karayolları ekipleri girdi.

Yoldaki karların temizlenmesinin ardından takılan araçlar tek tek kurtarıldı. Trafik ekiplerinin de güvenlik aldığı yolda zincirsiz araç geçişlerine de izin verilmedi. 2 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ayrıca Meteoroloji yetkilileri yaptığı açıklamada, Bitlis ve bölgesinde yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği, özellikle sürücülerin yağışlı havalarda dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Yetkililerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis'teki yağışların yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."