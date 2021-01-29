Bugün marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM ve diğer marketler hafta sonu açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Market çalışma saatleri ile ilgili detaylar gün içerisinde binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geliyor. Salgın sürecinde bu işletmelerin çalışma saatlerine de belirli kısıtlamalar getirilmiş hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların belirlenen saatler aralığında ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebilecekleri bildirilmişti. Peki, Bugün bakkal ve marketler kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar ve genelgede yer alan çalışma saatleri…
CUMA GÜNÜ VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Market çalışma saatleri hafta sonuna gelinmesiyle beraber milyonların gündemine geldi. Kısıtlamaların kısa süre içerisinde kademeli olarak kaldırılması beklenirken henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle bu akşam 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek…
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren sıklıkla merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor.