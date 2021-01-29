Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bulut’tan Ergan hatırası pozu

Bulut’tan Ergan hatırası pozu

İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma köpeği ‘Bulut’ Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde poz verdi.

İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 29.1.2021 16:03 ABONE OL
Bulut’tan Ergan hatırası pozu

Erzincan'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Ergan Dağı kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı. Kayak merkezinde olası kaybolma vakalarına yönelik görev yapan Jandarma arama kurtarma köpeği 'Bulut'ta kayak severlerin ilgi odağı haline geldi.

Ergan yazısı önünde poz veren Bulut'un fotoğrafı Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Hayat sizi bazen istemediğiniz yerlere götürebilir ama merak etmeyin; arama kurtarma köpeğimiz Bulut, sizi sevdiklerinize kavuşturmak için hazır bekliyor." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bulut’tan Ergan hatırası pozu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA