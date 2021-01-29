Bulut’tan Ergan hatırası pozu

Erzincan'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Ergan Dağı kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı. Kayak merkezinde olası kaybolma vakalarına yönelik görev yapan Jandarma arama kurtarma köpeği 'Bulut'ta kayak severlerin ilgi odağı haline geldi.

Ergan yazısı önünde poz veren Bulut'un fotoğrafı Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Hayat sizi bazen istemediğiniz yerlere götürebilir ama merak etmeyin; arama kurtarma köpeğimiz Bulut, sizi sevdiklerinize kavuşturmak için hazır bekliyor." denildi.