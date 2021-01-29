Bursa için bir kez daha fırtına uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da oldukça etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bir çok notkada çatıları uçurmuş ve uçan çatı parçalarının isabet ettiği bir vatandaş ağır yaralanmıştı. Ağaçları kökünden söken ve hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın üzerinden henüz sadece birkaç gün geçmişken, Bursalılara bir uyarı daha yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan uyarıda, "30.01.2021 günü gece saat 03:00 ve 31.01.2021 günü akşam 21:00 tarihleri arasında kentte fırtına bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına 40 ila 74 yer yer kuvvetli fırtına ile birlikte 75 ila 90 kilometre/saat esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.