Çaycı Hüseyin patladı!

ARKADAŞLAR BEN YAŞIYORUM

İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor. Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya'da deniz mi var?' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, 'öldü' diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" ifadelerini kullandı.