Engelli kız öyle bir şey yaptı ki...

Yıldız Karataş "Olay saatinde yatıyordum. İlaç sarstı biraz uyumaya çalıştım. İkizlerim 'anne Kader çıkıyor peşinden koş' dedi. Çok dalgın halde merdivenin başında kızımın peşindeydim. Bir baktım binanın bir arka sokağında kızımı arabayla zorla kaçırdılar. Kızımdan altınları da yanında getirmesini istemiş. Kızımın bir an önce eve dönmesini istiyorum. Kan kanseri ile pençeleşiyorum. Bir mahallenin içinde tanışmışlar. Bana hep yalan söyledi anne dedi abi kardeş gibiyiz dedi ama öyle olmadı. Yaşantımız sarsıldı. Şuan onun yanında görenler söylüyorlar. Bu çete başı gibi. Kızım için kapıyı pencereyi taşladı bağırdı komşular da biliyor zaten" şeklinde konuştu.





"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Baba Yusuf Karataş ise, "Artık beynine girmişler açıkçası. Çok zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Zeka geriliği vardı kızımda. Bende de akciğer KOAH hastasıyım. Bizi mağdur perişan ettiler" dedi.