Kıyıya sürüklenen gemiden 2 kişi kurtarıldı

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi.

Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi.

Ekipler varagele sistemiyle iki kişiyi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkartılanların Azerbaycan Türk'ü gemi kaptanı İlham Hüseyinov (53) ve mürettebattan Nurlan Glinjov (22) olduğu öğrenildi.

Gemi kaptanı Hüseyinov'un 2 aydır geminin kaptanı olduğunu ve sürüklenmeye başladıklarını anladıkları ilk anda Sahil Güvenliğe durumu bildirdiğini ifade etti. Kurtarılan her iki kişi de ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.