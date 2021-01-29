Kurşun adres sormadı! Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, başkasını vurdu!

GELMESİNİ BEKLEDİ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y.A., elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz'a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Y.A., olay günü, İsmail Ağmaz'ın iş yerinin önüne giderek, gelmesini bekledi. Kısa süre sonra iş yerine gelen Ağmaz'a, kapıyı açtığı sırada tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay'a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Y.A. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.