Market çalışanlarını biber gazıyla etkisiz hale getirip 25 bin lirayı çaldılar

Olay, 25 Ocak akşamı merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Market çalışanları kapanma saatinin ardından iş yerinde temizlik yaptı. Daha sonra hesabı toplamak için depo kısmındaki ofise giden iki kadın personel, kar maskeli şüpheli iki kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Çalışanlardan birini bayıltan şüpheliler kasadaki 25 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

DEPODA 3,5 SAAT BEKLEMİŞLER

Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin marketin arka tarafındaki depo kapısından alt kattaki malzemelerin olduğu bölüme girdiğini ve orada 3,5 saat saklandıklarını belirledi. Şüphelilerin ayrıca kaçarken bilgisayar kasası ve kamera kayıt cihazını da yanlarında götürdüğü tespit edildi.

ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Kadın personellerle görüşen polis, olay günü eski çalışanlardan Ahmet Recep Altıntepe'nin markete gelerek eski arkadaşlarıyla görüştüğünü belirledi. Altıntepe'nin kayıtlarına bakan polis, olay günü araç kiraladığını ertesi günde aracı teslim ettiğini tespit etti. Kiralanan aracı tespit eden polis, arka koltukta şüphelilerin çaldığı bilgisayar kasasının toz izine rastladı.

GÖZALTINA ALININCA İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, Ahmet Recep Altıntepe'yi evinde gözaltına aldı. Altıntepe'yi olayı ev arkadaşı Abdullah Atay (20) ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine Atay'da gözaltına alındı.

PARAYLA ARABA ALMIŞLAR

Ahmet Recep Altıntepe ifadesinde, '6 ay kadar öncesine kadar markette çalışıyordum. Olay günü araç kiraladım. Daha sonra market çevresinde keşif yaptık. Marketin depo kısmından girip aşağıda 3,5 saat bekledik. Olayı bir gün öncesinden planlamıştım. Çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları aldık. Çaldığımız parayla kendimize 19 bin TL değerinde araba aldık. Kalan paranın bir kısmını da harcadık. Neden yaptığımızı bilmiyorum. Şeytana uyduk' dediği öğrenildi. Şüphelilerin bilgisayar ve kamera kayıt cihazını kırdıkları harddiski ise yanlarına aldıkları da belirtildi.

Şüphelinin üzerinden çıkan 3 bin lira para ve aldıklarını arabaya el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.