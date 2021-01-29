Milli Piyango sonuçları canlı çekilişle belli oldu! İşte Milli Piyango Online ile 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve sıralı tam liste…

Gelenekselleşmiş şekilde her ayın 9,19 ve 29. günlerinde MP TV ile Youtube canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen MPİ Milli Piyango sonuçları bugünkü canlı çekilişle açıklandı. Milli Piyango Online ile bayiler aracılığıyla bilet edinen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 29 Ocak MPİ Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 OCAK)

Milli Piyango Online ile 29 Ocak MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ile sıralı tam liste detayları şöyle;