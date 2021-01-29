Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ramazan Acarlar Gençlik Evinde YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz TYT deneme sınavı yapıldı.

Devam eden pandemi süreci nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı deneme sınavına gençlik merkezinde eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Gençlik merkezilerinde öğrencilere yönelik kurslarının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldığına dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yavuz, "Belediye başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. YKS kurslarına devam eden öğrencilerimiz uzman öğretmen kadromuz ile sınavlara hazırlanıyor. Bugün de öğrencilerimize ücretsiz olarak TYT deneme sınavı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Ücretsiz YKS kurslarına katılan öğrenciler ise sağlanan imkan ve destekten dolayı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.