Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe vuruldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sahte Alkol İmal ve Ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'a kaçak olarak getirdikleri etil alkollerin içerisine çeşitli bileşenler katmak suretiyle sahte alkol haline getirerek, sahte şişe ve sahte etiketlerle orijinal alkolün birebir aynısı imal edip piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe | Video

İKİ AYDIR TAKİP EDİLİYORLARDI



Jandarma ekiplerince sahte alkol üretimi yapan şüpheliler, iki aya yakın bir süre ile takip edildi. Şüpheliler sahte alkol üretiminde önemli bir yer tutan ve sahte alkolün ana bileşeni olan etil alkolleri il dışından kaçak yollarda temin ederek İstanbul iline sevk ettirdi. Aynı şüpheliler yine aynı yöntem ile kaçak etil alkollerin içerisine çeşitli bileşenler karıştırarak sahte içki haline getirdi. Müteakiben sahte içkilerin şişe ve etiketlerinin birebir sahtesini üreterek bu sahte alkolleri şişeleyerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirdi. Sahte içki yapımında kullanılmak üzere İstanbul'a kaçak yollarla getirilen yüklü miktarda etil alkoller Jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde kaçak etil alkollerin yüklenerek İstanbul'a sevk edildiği aracı belirledi ve TIR'ı adım adım takibe aldı. Şüphelilere ait TIR'a İstanbul ili sınırlarına girdiği esnada Kuzey Marmara yolu üzerinde operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramalarda şüpheliler tarafından sahte içki yapımında kullanılan 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 10 Bin Litre Kaçak Etil Alkol ele geçirilirken H.M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.



JANDARMA'NIN DİĞER EKİBİ DE TAKİPTEYDİ



Kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda bu sefer bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi.Kamyonette yapılan aramalarda ise şüpheliler tarafından daha önce kaçak etil alkoller kullanılarak üretilmiş ve orijinal alkolerinin şişe ve marka etiketlerinin birebir kopyalayarak hazırlanmış 100 Cl'lik şişelere 1.000 adet Votka, 1.000 adet Rakı, 1.000 adet Cin olmak üzere toplam 3 Bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E.isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konulmuş olup, Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M.G. ve İ.E. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği, elde edilecek bilgiler ışığında operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.