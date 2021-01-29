Son dakika: Çıplak görüntülerle şantaj yapıp fuhuşa sürüklemişler

ÇETE LİDERİ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.