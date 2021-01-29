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Son dakika: Çıplak görüntülerle şantaj yapıp fuhuşa sürüklemişler

Son dakika haberi: ’da, özel dizayn edilen dairelerde, ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan çete lideri olan Osman K., ile Osman D. Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B ile Y.B isimli kadın adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 29.1.2021 17:19 Son Güncelleme: 29.1.2021 18:03 ABONE OL
Son dakika: Çıplak görüntülerle şantaj yapıp fuhuşa sürüklemişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin izine ulaşıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

Operasyonda, biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ailevi sorunları bulunan veya ekonomik olarak zor durumdaki kadınların çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekerek şantajla fuhuşa zorladığı belirlendi.

ÇETE LİDERİ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılarda çete lideri olan Osman K., ile Osman D. Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B ile Y.B isimli kadın adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Son dakika: Çıplak görüntülerle şantaj yapıp fuhuşa sürüklemişler
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