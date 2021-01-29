SON DAKİKA HABERİ | Yurttan çıkan kızların fuhuş batağında yardım çığlığı!

Son dakika haberi: Ankara'da polis, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere genç kızları ağına düşüren fuhuş çetesine yönelik film gibi bir operasyona imza attı. Polise başvuran iki genç kız, şantaj yapılarak fuhşa zorlandıkları ihbarında bulundu. Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri hemen soruşturma başlattı. Aylar süren takip sonucu soruşturma aşaması neticelendi ve düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen son dakika operasyonu ile şebekeye baskın düzenlendi. Fuhuş batağına çekilen kızlar kurtarılırken çete üyeleri gözaltına alındı. İşte bu gelişmenin ardından yurttan ayrılan kız çocuklarının yardım çığlığı da ortaya çıkarılmış oldu. İşte karanlık çetelerin yaptıkları;