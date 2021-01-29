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’de bir yol daha ulaşıma kapatıldı

-Erzincan karayolunun tırların geçişine kapatılmasının ardından Hozat Karaoğlan ve Ovacık karayolu da tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 29.1.2021 14:29 ABONE OL
Tunceli’de bir yol daha ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağış nedeniyle kent genelinde 200'e yakın köy yolu ulaşıma kapanırken, karayollarında zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor.

Tunceli Valiliği, Erzincan ile Tunceli'nin Pülümür İlçesi arasındaki yolun tırların geçişine kapatılmasının ardından Hozat Karaoğlan ile Ovacık arasında kalan yolun büyük bölümünün tüm araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Hozat Karaoğlan-Ovacık yolunun 26 ile 59 kilometreleri arasında kalan bölümü ikinci bir duyuruya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.

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Tunceli’de bir yol daha ulaşıma kapatıldı
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