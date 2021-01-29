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Vali Tutulmaz, iş insanlarını ziyaret etti

Valisi Mustafa Tutulmaz, TTK Genel Müdürlüğüne ait olup Valilikçe kiraya verilen Asma İşçi Yurtları binalarında faaliyet gösteren iş insanlarını ziyaret etti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 29.1.2021 17:21 ABONE OL
Vali Tutulmaz, iş insanlarını ziyaret etti

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde vali yardımcısı Turgut Subaşı ile ilgili birlikte Zonguldak Valiliğince ilimizde istihdama katkı bulunmak amacıyla 2004 yılında mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğüne ait olup Zonguldak Valiliğince 3. Şahıslara kiraya verilen Asma İşçi Yurtları binalarında faaliyet gösteren iş insanlarını ziyaret etti.

Yapılan üretim ve sağlanan istihdam konusunda iş insanlarından bilgi alan ve iş yerlerini gezen Vali Tutulmaz, yaptıkları üretim ve sağladıkları istihdam nedeni ile kendilerine teşekkür etti, bol kazançlar, kolaylıklar ve başarılar diledi.

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Vali Tutulmaz, iş insanlarını ziyaret etti
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