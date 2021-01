Zeytinburnu’nun 50 Yılı sergisi

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayı kültür ve sanat takviminde; gazeteci Mehmet Alpay'ın "Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e" sergisine yer veriyor. Mehmet Alpay'ın meslek yaşamı boyunca çektiği, kişisel koleksiyonunda yer alan, Zeytinburnu'nun 50 yıllık geçmişine dair pek çok fotoğrafın bulunduğu sergi, ilçenin geçmişine dair önemli bir görsel panorama sunuyor.



ALPAY: "2 BİN 657 YILLIK TARİHE NOT DÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ…"



Geçmiş dönemlerde de Zeytinburnu ile ilgili fotoğraf sergileri açan Mehmet Alpay, Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e" çalışmasıyla, 19'uncu sergisine imza atıyor. Her defasında Zeytinburnu sevdalısı olduğunu dile getiren Alpay, "İlçemiz var olduğu dönemden beri, konumu ve geçiş yollarıyla tarih boyunca hep önemli olmuş. Arşivlere baktığınızda ilçenin 2 bin 657 yıllık tarihinin belgelendiğini görürsünüz. Bizler de tarihe not düşmek için fotoğraflarımızla belgelendirmeye devam ediyoruz." diyor.



BAŞKAN ARISOY: "ZEYTİNBURNU İÇİN YAŞAYAN BİR GÖRSEL HAFIZA OLUŞTURUYORUZ"



Gazeteci Mehmet Alpay'ı sergi açılışında yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "'Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e' sergisi Mehmet Alpay ağabeyimiz için yaptığımız ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu'nun ilçe oluşunun 50'nci yılında, şimdi Kazlıçeşme Sanat olarak bildiğimiz, eski belediye başkanlık binasının koridorunda açmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bugünkü sergi daha farklı fotoğraflarla kalıcı bir kataloga da kavuştu. Böylelikle gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir argüman oluşturmuş olduk. Bu tarz etkinliklere fazlasıyla yer vererek, fotoğraf ve fotoğraf sanatçılarımız vasıtasıyla Zeytinburnu'nun her yılını kayıt altına alarak, gerçek zamanlı bir görsel hafıza oluşturuyoruz. Mehmet ağabeyimize katkıları için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.



"Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e - Dünden Bugüne Zeytinburnu" konulu fotoğraf sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.



MEHMET ALPAY KİMDİR?



7 Ocak 1947 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Ailesiyle birlikte 1954 yılında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ne yerleşti. Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitime başladı ve Sultanahmet Cevri Kalfa İlkokulu'ndan mezun oldu. İhsan Mermerci Ortaokulu'ndan sonra lise muadili olan Sultanahmet Sanat Enstitüsü'ne gitti. 1977 yılından 1982 yılına kadar Hürriyet Gazetesi'nde Zeytinburnu Bölge Muhabirliği görevini üstlenirken ilçeye birçok yaptırımların gerçekleşmesini sağladı. 26 yıl stüdyo fotoğrafçılığı ile birlikte 1983 yılından itibaren yerel medya gazeteciliğini birlikte yürüttü. Zeytinburnu'nda yayınlanan yerel gazetelerin hepsinde yazarlık, köşe yazarlığı ve foto muhabirliği yaptı. 1996'dan 1999 yılına kadar Radyo 24'de DJ olarak görev yaptı. Zeytinburnu Spor Kulübü'nde bir dönem yönetici oldu. Birçok etkinlik ve konserlerde sunuculuk yaptı. Halen sunuculuk yapmaya devam ediyor. 1998 yılında Sportmen adlı spor gazetesini yayınlamaya başladı. Ardından eğitime yönelik bilgisel, siyasi ve aktüel gazete olarak Mega 2000 gazetelerini çıkardı. Daha sonra bu gazetelerini Zeykent adlı gazetesinde bir araya topladı. 2015 yılında gazete yayıncılığını bırakarak sosyal medya üzerinden dijital yayına geçiş yaptı. 1977 yılından günümüze kadar gazeteci olarak ürettiği birçok proje Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulandı. Bugüne kadar Zeytinburnu konulu 19 kişisel sergi açtı.