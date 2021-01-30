1 Yıl Kaç Haftadır? - 1 Senede Toplam Kaç Ay, Hafta, Gün Ve Kaç Saat Vardır?

Eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayan öğrencilere ilk öğretilen konulardan birisidir. Yazılı sınavlarda ve sözlü sorularla da öğretmenler tarafından çoğu kez sorulan bu sorular aynı zamanda en çok araştırılan konular arasında da yer alır. Bir yılda bulunan ay, hafta, gün ve saat sayısı için doğru yerdesiniz. 1 yıl kaç haftadır? 1 yıl kaç aydır? 1 yılda kaç gün ve kaç saat vardır? Tüm bu soruların cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, bir yılda kaç ay, hafta, gün ve saat var?

1 YIL TOPLAM KAÇ HAFTADIR?

Ocak ayının birinci günü başlayan ve Aralık ayının 31. Günü sona eren bir yıl içerisinde hafta sayısı en çok merak edilen konulardan birisi olmaktadır. Özellikle eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayan öğrencilere sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımını 52 hafta da ispatlanmıştır. Buna göre bir yılda toplam 52 hafta vardır.

1 YILDA TOPLAM KAÇ AY, KAÇ GÜN VE KAÇ SAAT VARDIR?

Dünyanın güneş etrafındaki dolanımını 52 haftada yaptığını yukarıda belirtmiştik. Bu doğrultuda bir yılda toplam 12 ay olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bir yılda 365 gün, 8766 saat bulunmaktadır.

1 sene = 12 Ay

1 sene = 365 Gün

1 sene = 8766 saat

Çocukluk döneminde akıllarda yer edinen bir bilmecede de bu soruların cevabı açık ve akılda kalıcı bir şekilde belirtilmiştir. O bilmece şöyledir;

356 leylek, 52 yuvası, 12 yumurtası adları burada yazılı.

YIL NEDİR?

Dünyanın güneş etrafındaki dolanımını ifade eden terim yıl adı verilir. Miladi takvime göre bir yıl Ocak ayının birinde başlar ve Aralık ayının 31'inde sona eren on iki aylık zaman dilimidir.

GÜN NEDİR?

Yeryuvarlağının kendi ekseni çevresinde bir kez dönmesiyle geçen yirmi dört saatlik süreye verilen isimdir.