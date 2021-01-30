138 aranan şahıs yakalandı! 262 tedbirsize ceza uygulandı

Koronaviürüs'ün, yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirlere istinaden gerçekleştirilen günlük denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'nde Cuma günü gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 149 iş yeri denetlenirken, 20 bin 560 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 20, karantina tedbirine uymayan 1, maske takma kuralına uymayan 88 ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 37 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 113 kiş ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 ve Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 işyeri olmak üzere toplam 262 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan idari işlemler haricinde, gerçekleştirilen kimlik kontrolleri esnasında çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı