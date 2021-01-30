Ağrı'da beyaz meleklerin zorlu mücadelesi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyü ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyündeki 75 yaş üstü evde sağlık hizmeti alan ve 85 yaş üstü vatandaşlarının aşılarını yapmak amacıyla doldurucu soğuk havalara aldırış etmeden evde vatandaşların aşılarını yapan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil aşı ekipleri, vatandaşların gönüllerini fethediyor.

Eleşkirt ilçesinde aşı yapmak amacıyla Aydoğdu köyüne giderken kar içine saplanan aracını itererek ve çıkaran filyasyon ekibi, köye ulaşarak evlerde yaşlılara aşı yaptılar.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ve mobil aşı ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen, kar yağışının yoğun olduğu köylere ulaşarak, erken filyasyonu yerinde yapıyorlar ve 75 yaş üstü evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız ile 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya devam ediyorlar" denildi.