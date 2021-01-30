Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Keles ilçesine bağlı kırsal Bıyıkalan mahallesinde yaşayan Mehmet B, (87) ve eşinin oturduğu iki katlı evden önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Alevleri gören komşuları hemen yaşlı çiftin evine koştu. Jandarma ve itfaiye ekiplerine de haber veren komşular, alevlerin büyümesiyle eve girmeye karar verdi.

Yaşlı çifti alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtaran mahalleli, bitişikteki damda bulunan eşeği de yanmaktan kurtarmayı başardı.

YAŞLI ÇİFT TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar sebebi ile zor anlar yaşarken yangın büyümeden iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen Mehmet B. ve eşi sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.