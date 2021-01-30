Aranan 17 kişi yakalandı!

Karabük Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı olan kişileri adalete teslim etmeye devam ediyor.56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Asayiş şube ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı olan 17 kişiyi, sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında yaptıkları çalışma sonunda saklandıkları evlerinde ve yerlerde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 8 i tutuklanıp Karabük Kapalı Ceza evine konulurken, 9 kişi de mahkeme sonunda serbest bırakıldı.