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Aranan 17 kişi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 56 saatlik sokağa çıkma yasağında haklarında arama ve yakalama kararı olan 17 kişiyi ikametgahları ve saklandıkları yerlerde yakaladılar. Yakalanan 17 kişiden 8 kişi tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 30.1.2021 16:19 ABONE OL
Aranan 17 kişi yakalandı!

Karabük Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı olan kişileri adalete teslim etmeye devam ediyor.56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Asayiş şube ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı olan 17 kişiyi, sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında yaptıkları çalışma sonunda saklandıkları evlerinde ve yerlerde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 8 i tutuklanıp Karabük Kapalı Ceza evine konulurken, 9 kişi de mahkeme sonunda serbest bırakıldı.

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Aranan 17 kişi yakalandı!
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