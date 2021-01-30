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Giriş Tarihi: 27.1.2021 16:38 Son Güncelleme: 24.3.2021 19:50

Baba ve 2 oğlunun yaptığı 'pes' dedirtti!

DHA
Baba ve 2 oğlunun yaptığı 'pes' dedirtti!

'da, 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu, polis tarafından kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana giren D.Y. ile çocukları H.Y. ve M.Y., bina girişinde bulunan apartman sakinlerine ait 3 bebek arabasını alıp uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden daire sahiplerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba ile 2 oğlunu kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan baba ve oğulları emniyete götürülürken, çalmaya kalkıştıkları bebek arabaları sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan baba ve oğullarının çaldıkları bebek arabaları ile çıkarak uzaklaşmaya çalışmaları ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Baba ve 2 oğlunun yaptığı 'pes' dedirtti!
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