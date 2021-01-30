Baba ve 2 oğlunun yaptığı 'pes' dedirtti!

Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana giren D.Y. ile çocukları H.Y. ve M.Y., bina girişinde bulunan apartman sakinlerine ait 3 bebek arabasını alıp uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden daire sahiplerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba ile 2 oğlunu kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan baba ve oğulları emniyete götürülürken, çalmaya kalkıştıkları bebek arabaları sahiplerine teslim edildi.



Öte yandan baba ve oğullarının çaldıkları bebek arabaları ile çıkarak uzaklaşmaya çalışmaları ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.