Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine Toplantısı için adeta nefesler tutuldu!

Kabine Toplantısı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs vaka sayısının Aralık ayında rekor seviyeye ulaşmasının ardından kısıtlama kararları peş peşe gelmişti. Şimdilerde tablodaki düşüş hareketiyle Türkiye normalleşme adımlarını bekleyişe geçti. Bilindiği üzere bu gibi kararlar uygulanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişi ile kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kısıtlamalarla dolu iki ayı geride bırakmamızla beraber günlük vakalarda düşüş devam ediyor. Uygulanan yasaklar sonrasında vakaların kritik seviyenin altına düşmesi halinde yetkili isimler kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Şimdi ise gözler bu son dakika açıklaması için Kabine Toplantısı'na çevrildi…