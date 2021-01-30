Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine Toplantısı için adeta nefesler tutuldu!

Kabine Toplantısı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs vaka sayısının Aralık ayında rekor seviyeye ulaşmasının ardından kısıtlama kararları peş peşe gelmişti. Şimdilerde tablodaki düşüş hareketiyle Türkiye normalleşme adımlarını bekleyişe geçti. Bilindiği üzere bu gibi kararlar uygulanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişi ile kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kısıtlamalarla dolu iki ayı geride bırakmamızla beraber günlük vakalarda düşüş devam ediyor. Uygulanan yasaklar sonrasında vakaların kritik seviyenin altına düşmesi halinde yetkili isimler kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Şimdi ise gözler bu son dakika açıklaması için Kabine Toplantısı'na çevrildi…
Henüz Kabine Toplantısı için tarih bilinmiyor. Milyonların beklediği toplantıda salgın sürecine ait kritik kararların alınması beklenirken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.