Marketler bugün açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Ocak Hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri her hafta sonu olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren gündeme gelen konular arasındaki yerini aldı. Milyonlar kısıtlamaların uygulandığı günlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tür işletmelere uygulanan çalışma saatleri kısıtlamasının detaylarını merak ediyor. Bilindiği üzere genelgeye göre; vatandaşlar hafta sonu belirlenen saatlerde ikametlerine en yakın market ve bakkallardan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…
BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Cuma günü 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Yayımlanan son genelgeye göre ise Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayan kısıtlama sürecinde 81 ilde vatandaşlar saat 10.00'dan yine belirlenen saate kadar ihtiyaçlarını market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmalarından alışverişlerini gerçekleştirebilecek…
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren sıklıkla merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor.