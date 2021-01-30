“Buraya kadarmış benim hikayem”! Polis memuru canına kıydı

Olay saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan, Göktürk Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta bir karakolda görevli polis memuru Halil A. aynı karakolda birlikte çalıştığı polis memuru arkadaşının aracı ile Göktürk ormanlık alana gitti. İddiaya göre polis memuru ormanlık alanda beylik tabancası ile intihar etti. Olayın ardından bölgeden geçen bir çoban önce kapısı açık halde duran bir aracı ardından ormanlık alanda cansız yatan bir şahsı gördü. Hemen polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada ormanlık alanda bir cesedin olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Beşiktaş'ta görev yapan polis memuru Halil A. (23) olduğu öğrenildi. Aracın yaklaşık 30 metre ilerisinde bulunan cesedin hemen dibinde kendisine ait olan beylik tabancası da bulundu.Yapılan incelemelerde, polis memuru Halil A.'nın bir gün önce kuzenine; " Buraya kadarmış benim hikayem, önümü göremiyorum umutsuzluğun zirvesindeyim. Bununla ilgili hiç kimse suçlu değil" içerikli mesaj attığı, öğrenildi.Bunun üzerine yakınlarının olay günü sabah saatlerinde Halil A'nın çalıştığı polis merkezi amirliğini arayıp ulaşamadıklarını belirttikleri ve ardından polislerin evine bakıp bulamadıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.