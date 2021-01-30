Çamaşır makinesi evi yaktı

Beyoğlu Solak Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı kagir binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Baba Osman Şengül ile oğlu Adem Şengül'ün yaşadığı binada çamaşır makinesinin kablosu alev aldı. Osman Şengül alev alan kabloyu prizden çekmesiyle alevler etrafa yayıldı. Kısa sürede tüm daire yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine baba ve oğlu kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan binadaki yangına üç koldan müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle vatandaşlar kısıtlamayı ve sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak kendilerini dışarı attılar.



ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KABLOSU ALEV ALDI EVİ YAKTI



Yangından ufak sıyrıklarla kurtulan Osman Şengül, "Ben oğlumla beraber yaşıyorum. Oğlum çamaşırları yıkamak için çamaşır makinesini çalıştırdı. Ben de bahçede odun kırıyordum. Eve bir girdim ki çamaşır makinesinin kablosu yanıyor. Yanan kabloyu prizden çektim. Elim de sıyrıldı. Kabloyu çekince birden parladı, etrafı alevler sardı.



Yangını görünce dışarıya fırlayan vatandaşlardan Şevket Yıldırım, "sokağa çıkma yasağı vardı. Ama komşumuzda yangın çıkınca yardım amaçlı dışarıya çıktık. Ev kagir olunca birden alevlenip dumanla kaplandı. Allahtan yaralanan olmadı" dedi.