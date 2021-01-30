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’da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olaya karışıp kaçanların yakalanması için polis operasyon başlattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 30.1.2021 21:54 ABONE OL
Diyarbakır’da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve iki grup arasında tartışma çıktı. Uyuşturucu satıcıları olduğu iddia edilen grup, kendilerini polise şikayet ettiği gurupla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Silahlar ile sopalarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı. Mahalledekilerin durumu ihbarı etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen şahısları yakalamak için polis operasyon başlattı.

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Diyarbakır’da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
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