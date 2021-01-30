Doğankent’te çocuklar için kurulacak, Avrupa’ya da üretecek

Doğankent Belediyesi tarafından hazırlanan ve TKDK tarafından da onaylanan 2 mil yon 700 milyon bedelli 'Ekolojik Oyuncaklar Atölyesi'nin makineleri sipariş edildi.

Kısa bir süre içerisinde kuruluşu tamamlanacak olan atölyede 'Çocuk ahşap oyuncakları', 'Çocuk mobilyaları' ve 'Eğitim araçları' üretilecek.

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Doğankent Beldesi'nde belediye projelerine bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Doğan Sungur, 'Çocuk ahşap oyuncakları, çocuk mobilyaları ve eğitim araçları üretim tesisi projesi'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylandığını hatırlattı.

Sungur, 2 milyon 700 bin TL'ye mal olacak üretim tesisi için makine siparişinin verildiğini hatırlatarak; "Tesisimiz çok kısa zamanda üretime başlayacaktır. Bu tesisle 25 kişiye iş imkanı sağlayacağız. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, Doğankent Beldesinde yatırımı gerçekleşecek proje ile ahşap oyuncak ve eğitim malzemeleri üretimi yapılacağını, doğal ürünlerden doğal oyuncaklar yapılıp, çocukların oyuncakları için kanserojen maddelere alternatif bir üretim sağlanırken, aynı zamanda da istihdama katkı yapılacağını söyledi.



Türker, ''Üretilen bu oyuncakların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinden talep gördüğü için bu projemiz ile Yozgat'ın ihracatında da artış görülecektir. Zanaatkarlık yatırımlarımız kapsamında Sorgun'da bir mermer ve taş işleme işletmesi kurulumu da gerçekleşecektir'' diye konuştu.