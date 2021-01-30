Evde çıkan yangında anne-kız can verdi! Küçük kızın pencereden atladığı ortaya çıktı

Yangın dehşeti anne-kız hayattan kopardı. Korkunç olya dün Konya'da yaşandı. 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Melek Dağ (6) yaşamını yitirdi. Alevleri söndürüp eve giren itfaiye ekipleri ise eşinden boşanan annesi hemşire Sevim Kayhan'ın (36) cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.