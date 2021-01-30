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Evde çıkan yangında anne-kız can verdi! Küçük kızın pencereden atladığı ortaya çıktı

'da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan küçük kız yaşamını yitirdi. Alevlerin arasında kalan hemşire annesinin de cansız bedenine ulaşıldı!

DHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 09:07 Son Güncelleme: 30.1.2021 09:18 ABONE OL
Evde çıkan yangında anne-kız can verdi! Küçük kızın pencereden atladığı ortaya çıktı

Yangın dehşeti anne-kız hayattan kopardı. Korkunç olya dün Konya'da yaşandı. 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Melek Dağ (6) yaşamını yitirdi. Alevleri söndürüp eve giren itfaiye ekipleri ise eşinden boşanan annesi hemşire Sevim Kayhan'ın (36) cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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YATAK ODASINDA UYUYORLARDI

Yangın, bugün saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Sevim Kayhan'ın, yatak odasında uyuduğu sırada yangın çıktı. Alevler odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ, durumu fark edip panikle kendisini pencereden sarkıttı.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Çevredekilerin atlamaması yönündeki uyarılarına rağmen Dağ, düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, anne Sevim Kayhan'ın cansız bedenine ulaştı.

EŞİNDEN YENİ BOŞANMIŞ

Anne- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Sevim Kayhan'ın, kasım ayında eve taşındığı belirtildi.

Öte yandan, ekiplerce yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Evde çıkan yangında anne-kız can verdi! Küçük kızın pencereden atladığı ortaya çıktı
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