Hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bugün fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Hafta sonu fırın çalışma saatleri özellikle ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Sokağa çıkma yasağı sürecindeki tüm detaylar Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belli olurken bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar fırınların Cumartesi ve Pazar günleri saat kaçla kaç arasında hizmet verdiğini araştırıyor. Peki, 30 Ocak Bugün fırınlar açık mı? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…
FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
30-31 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (1 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.
Genelgede yer alan fırın çalışma saatleri ise şöyle;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.