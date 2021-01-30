Hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bugün fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Hafta sonu fırın çalışma saatleri özellikle ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Sokağa çıkma yasağı sürecindeki tüm detaylar Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belli olurken bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar fırınların Cumartesi ve Pazar günleri saat kaçla kaç arasında hizmet verdiğini araştırıyor. Peki, 30 Ocak Bugün fırınlar açık mı? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

30-31 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (1 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Genelgede yer alan fırın çalışma saatleri ise şöyle;