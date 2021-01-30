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İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu

Belediye Başkanı Şener Söğüt, kültür ve yaşam merkezi ile spor salonunun yapılacağı İlimtepe’de incelemelerde bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.1.2021 13:02 ABONE OL
İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe Kültür Merkezi içerisinde hayata geçirilecek kültür ve yaşam evi ile spor salonu için incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte incelemelerde bulunan Şener Söğüt, Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi gibi aynı konseptte İlimtepe'de de kültür ve yaşam Merkezi yapacaklarını belirtti.

MERKEZ KONUMUNA GELECEK

Ayrıca bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir de spor salonu kazandıracaklarını söyleyen Başkan Söğüt, "Kültür Merkezimiz içerisinde; KOMEK, sağlık ocağı, muhtarlığımız var. Bunlara ek olarak kültür ve yaşam merkezi ile spor salonu da yer alacak. Bölgenin sosyal ve ekonomik anlamda merkezi konumuna gelecek" ifadelerini kullandı.

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İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu
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