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? 2021 cemre tarihleri: Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

Baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Ocak ayını geride bırakırken ilk cemrenin düşme tarihi ise merak ediliyor. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Doğa olaylarını yakından takip edenler ile ilk cemrenin düşeceği tarihi araştırıyor. Peki ? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:33 ABONE OL
İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri: Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

Cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşerler. Baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan cemreler birer hafta arayla düşecek havaların ısınmasını sağlar. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlarken ilk cemrenin düşeceği tarih merak ediliyor. Peki İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken ilk cemre düşme tarihi 19- 20 Şubat olarak biliniyor…

2021 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR, NE DEMEKTİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri: Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?
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