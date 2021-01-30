Cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşerler. Baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan cemreler birer hafta arayla düşecek havaların ısınmasını sağlar. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlarken ilk cemrenin düşeceği tarih merak ediliyor. Peki İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?
Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken ilk cemre düşme tarihi 19- 20 Şubat olarak biliniyor…
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
İlk cemre havaya (19-20 Şubat)
İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),
Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.