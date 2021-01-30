Cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşerler. Baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan cemreler birer hafta arayla düşecek havaların ısınmasını sağlar. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlarken ilk cemrenin düşeceği tarih merak ediliyor. Peki İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken ilk cemre düşme tarihi 19- 20 Şubat olarak biliniyor…