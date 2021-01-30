İngiltere’de cenazesi sahipsiz kalan genç için bakanlık devreye girdi! Cenaze Türkiye'ye getirildi!





"OĞLUM BURAYA GETİRİLEMESEYDİ BİZ KAHROLURDUK"

Oğlunun Türkiye'ye getirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür eden 56 yaşındaki Zehra Sayal ise evladının cenazesini dört gözle beklediğini ifade ederek, "Günlerdir gözyaşı döküyorum. Oğlum buraya getirilemeseydi biz kahrolurduk. Dört gözle bekledim onun cenazesini. Onu son kez görmeyi çok istiyordum ve bugünlerde stres yaşadık ailecek. Sağolsun yetkililer, bu fırsatı bize tanıdılar. Çok ağladık, hala da ağlıyoruz. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Bu çok büyük bir acı. Melek gibi biriydi benim evladım. Arkadaşları, dostları onu çok seviyorlardı. İnşallah cennette hep birlikte buluşuruz. Rabbim onu bizden çok sevmiş. Şu anda dayılarının yanında yatıyor burada" diye konuştu.