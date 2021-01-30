Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 18:04 ABONE OL

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 1 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.00 itibarıyla yüzde 6 olarak kayda geçti.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri D-100 kara yolunda oluşturduğu kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Kentte, yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Özellikle kuruyemişçilerdeki yoğunluk nedeniyle yer yer sosyal mesafeye uyulmadığı dikkati çekti.

Bazı vatandaşların hayvanlarıyla yürüyüş, görevlilerin ise sokak ve caddelerde temizlik yaptığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA