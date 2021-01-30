Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Olası normalleşme takvimi ile kahvehane, lokanta, kafeler ve restoranlar açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında "gel-al" veya "paket servis" hizmetine geçme kısıtlaması getirilen kafeler, restoranlar, lokanta ve kahvehaneler için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce işletme sahibi bu süreçte çok ciddi maddi kayıplar yaşamış ve salgında ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenmişlerdi. Bu anlamda gündeme gelen bu konuyla ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Peki, Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı sonrası Kafeler ve Restoranlar açılacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşılama çalışmalarının da başlamasıyla beraber kısıtlamaların kaldırılacağı ve normalleşme adımlarının uygulamaya geçeceği o tarih için geri sayım sürerken hem esnaf hem de müşterilerinin "Kafeler ne zaman açılacak?" sorusu gündem maddeleri arasında yerini alırken henüz bu sorunun cevabı bilinmiyor…