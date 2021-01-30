Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Olası normalleşme takvimi ile kahvehane, lokanta, kafeler ve restoranlar açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında "gel-al" veya "paket servis" hizmetine geçme kısıtlaması getirilen kafeler, restoranlar, lokanta ve kahvehaneler için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce işletme sahibi bu süreçte çok ciddi maddi kayıplar yaşamış ve salgında ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenmişlerdi. Bu anlamda gündeme gelen bu konuyla ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Peki, Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı sonrası Kafeler ve Restoranlar açılacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşılama çalışmalarının da başlamasıyla beraber kısıtlamaların kaldırılacağı ve normalleşme adımlarının uygulamaya geçeceği o tarih için geri sayım sürerken hem esnaf hem de müşterilerinin "Kafeler ne zaman açılacak?" sorusu gündem maddeleri arasında yerini alırken henüz bu sorunun cevabı bilinmiyor…
"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz."
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama | Video
"Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin".
ifadelerini kullandı.
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.
GİB ÇALIŞMAYI BAŞLATTI
Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.
KARARNAME ÇIKACAK
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.
EN FAZLA 40 BİN TL
Bir lokantanın 2019 cirosu 2 milyon lira, 2020'de rakam 800 bin lira ise ciro kaybı yüzde 50'nin üzerinde olup 1.2 milyon liraya karşılık geliyor. Bu rakamın yüzde 3'ü olan 36 bin lira kaybı devlet karşılayacak. Örneğin bir işletmenin ciro kaybı 1 milyon 400 bin liraysa bunun yüzde 3'ünün 42 bin lira olmasına karşın toplamda en üst limit olan 40 bin liralık ciro kaybı desteği yatırılacak. Bir kafenin 2019'da cirosu 600 bin lira, 2020'de de cirosu 250 bin lira olduğu varsayılırsa, kaybolan ciro 350 bin lira olup bunun yüzde 3'lük kısmı olan 10 bin 500 lira ödeme yapılacak.
300 BİN İŞLETME VAR
Türkiye'de lokanta, kafe işi yapan yaklaşık 300 bin işletme bulunuyor. Bunlardan 100 bini basit usulde olup Başkan Erdoğan'ın daha önce açıkladığı gelir kaybı, kira desteğinden yararlanıyor.
KİRA ÖDEMELERİ BAŞLADI
Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destekleri 20 Ocak'ta ödenmeye başladı. Dün itibarıyla da kira desteği ödemeleri başladı. Büyükşehirdeki işletmelere 3 ay süreyle ayda 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı ciro desteğinden 200 bin işletmenin yararlanması bekleniyor.