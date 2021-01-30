Son dakika: Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! Kar kalınlığı 25 santimetreyi bulacak...

Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi gibi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirilirken öte yandan kar yağışının etkili olması beklenen Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi birçok ilde kar kalınlığının 25 cm'e kadar ulaşabileceği bildirildi. İşte hava durumu uyarısından son dakika...

KAR KALINLIĞI 25 CM OLACAK!

MGM tahminlerinde bugün İstanbul hava durumu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak duyuruldu. Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" İfadelerini kullandı...