Karabük’te köy karantinaları tekrar başladı

Karabük ilinde uzun bir aradan sonra 2 gün önce Ovacık ilçesi Soğanlı köyünde başlayan karantina uygulamasına bir köy daha dahil oldu. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Yenice ilçesine bağlı Cihan Bey köyü Belen ve Karapınar köyünden birden fazla koronavirüs vakasının çıkması üzerine köyün iki mahallesinde 30 Ocak 2021 tarihinden 8 Şubat 2021 tarihine kadar 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelere giriş çıkışlar yasaklanırken, mahallelerde oturan kamu ve özel firmalarda çalışanlar ise idari izinli sayılacak. Karantina kurallarına uymayanlar için idari ve para cezası uygulanacağı, mahallelerde oturan kişilerin ihtiyaçları ise Yenice Kaymakamlığı sosyal vefa destek birimince karşılanacak.

Yaşayan vaka artışlarının özellikler il dışından köylerine çeşitli sebeplerden gelenlerden kaynakladığı tahmin ediliyor.