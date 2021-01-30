Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te köy karantinaları tekrar başladı

’te köy karantinaları tekrar başladı

’te alınan tedbirler neticesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşarken, uzun bir süreden sonra köylerde vaka sayıların artış göstermesi sonucu 10 günlük karantina uygulamaları başlatıldı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 30.1.2021 20:09 ABONE OL
Karabük’te köy karantinaları tekrar başladı

Karabük ilinde uzun bir aradan sonra 2 gün önce Ovacık ilçesi Soğanlı köyünde başlayan karantina uygulamasına bir köy daha dahil oldu. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Yenice ilçesine bağlı Cihan Bey köyü Belen ve Karapınar köyünden birden fazla koronavirüs vakasının çıkması üzerine köyün iki mahallesinde 30 Ocak 2021 tarihinden 8 Şubat 2021 tarihine kadar 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelere giriş çıkışlar yasaklanırken, mahallelerde oturan kamu ve özel firmalarda çalışanlar ise idari izinli sayılacak. Karantina kurallarına uymayanlar için idari ve para cezası uygulanacağı, mahallelerde oturan kişilerin ihtiyaçları ise Yenice Kaymakamlığı sosyal vefa destek birimince karşılanacak.
Yaşayan vaka artışlarının özellikler il dışından köylerine çeşitli sebeplerden gelenlerden kaynakladığı tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te köy karantinaları tekrar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA