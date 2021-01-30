Karayolları ekipleri, karda mahsur kalan araçları kurtardı

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç açında mahsur kalan vatandaşları Kara yolları ekipleri, 2,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Karayolları karla mücadele ekip Şefi İdris Kaya yaptığı açıklamada," Mutki İlçesinin İkizler köyünden Muş'un Hasköy İlçesine taziye giden ve 40 kişinin içinde bulunduğu 4 araç mahsur kaldığını ihbarını aldıklarını söyledi.



Yaklaşık yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştıklarını belirten Ekip Şefi Kaya," 3 saat önce bizi aradılar karda mahsur kaldıklarını söylediler. Yaptığımız 3 saatlik bir çalışma sonucu vatandaşlarımızı kurtardık. Hasköy'de cenazeleri olduğunu belirtiler. İlk etapta 2 araca ulaştık 2 araç daha var kısa sürede onları 'da kurtaracak. Yaklaşık 40 kişi mahsur kalmıştır" diye konuştu.



Hasköy İlçesinde ölen bir akrabaları taziyesine gitmek için İkizler köyünde yola çıktıklarını belirten Hüsamettin Kızmaz, tipi nedeniyle kara saplandık ve yaklaşık 3 satır buradayız, Muş Karayolu karla mücadele ekibine haber verdik gelip yolu açtılar ve bizi kurtardı şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ekibe teşekkür ederiz" dedi.