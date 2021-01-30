Karlı dağ başında doğal jakuzi

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan sıcak su, yaz-kış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 dereceyi bulan su doğal bir jakuzi görünümünde. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafının karla kaplı olduğu dönemlerde doğal jakuzi görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Soğuğun etkisi ile sıcak sudan çıkan buhar farklı bir görüntü sunuyor. Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor.