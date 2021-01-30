Kısıtlamayı hiçe saydılar! İki grup arasında pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga

Esenyurt'ta hafta sonu kısıtlamasına rağmen yaşanan olay 'pes artık' dedirtti. İki grup arasında laf etme meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli ve kılıçlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasında 2 grup arasında iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, pompalı tüfekli ve kılıçlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga | Video