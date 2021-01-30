Korona ile savaşırken kalbine yenildi

Kocaeli Körfez İlçesi Yavuz Selim Mahallesi oturan Metin Kurt(65), 10 gün önce rahatsızlandı. Yaptırmış olduğu testler sonucu Koronavirüs'e yakalandığı belirlenen Kurt'un evde tedavisi devam ederken, durumu daha da ağırlaştı.

Rahatsızlığı ilerleyince Derince Devlet Hastanesinde kaldırılan Kurt, burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Metin hocanın vefatı eğitim camiasını, ailesini ve öğrencilerini yasa boğdu. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un amcasının oğlu olan, Körfez MTAL'de ve son olarak ta 4 yıldır görev yaptığı Tavşancıl MTAL'den 2020 yılında emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Metin Kurt'un cenazesi, Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi