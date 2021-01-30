Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi: Kar yağışı geliyor! İşte, illere göre kar yağışı durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatıdan fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer aşırı olması olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarın; geney ve batısında güney ve güneybatıdan kuvveti ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA 1°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.