Namaz Rekâtları - Beş Vakit Namazlar Kaç Rekât? - Namaz Rekât Sayıları

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en mühim ibadetlerin başında yer alır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılmak farz olarak buyurulmuştur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, İslamiyet'te günümüzde bilinen şekliyle beş vakit namaz Mir'ac gecesinde farz kılınmıştır. Namaz rekâtları da bu ibadeti yerine getirecek birçok kişi tarafından namazlar kaç rekât sorusu ile araştırılmaktadır. Namaz rekâtları hakkında ayrıntılı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı kaç rekâttır?

NAMAZ REKÂTLARI

Özellikle beş vakit namaz kılmaya yeni kılan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Farz olan ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler namaz rekâtları hakkındaki bilgiler için doğru yerdeler. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı rekât sayıları şöyle;

SABAH NAMAZI KAÇ REKÂT?

Günün en erken vakitte kılınan farz namazıdır. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre aynı zamanda fazileti daha büyüktür. Sabah namazı dört rekâttan oluşmaktadır. İki sünnet ve iki farz olarak kılınır. Öncelikle iki rekât sünnet, ardından iki rekât farzı kılınır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Sabah namazının ardından gelen vakit namazıdır. Öğle ezanının okunmasının ardından camide ya da evde kılınabilir. Cemaat ile kılmanın fazileti ise daha büyüktür. Öğle namazı on rekâttan oluşur. Sırasıyla; dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olarak kılınır.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Öğle namazının ardından kılınan vakit namazıdır. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi ikindi namazında da öncelikle sünnet daha sonra ise farz kılınır. İkindi namazı sekiz rekâttan oluşmaktadır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

İkindi namazından sonra ise akşam namazı gelir. Akşam ezanının okunmasının ardından kılınır. Sabah namazından sonra en az rekât sahip namazdır. Diğer vakit namazlarının aksine öncelikle üç rekât farz kılınır. Daha sonra iki rekât olan sünnet kılınır.

YATSI NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Beş vakit namaz arasında en son kılınan farz namazıdır. Rekât sayısı bakımından en uzun süren namazdır. Öğle namazı ile aynı rekât olsa da hemen ardından vitr namazı da kılındığı için günümüzde on üç rekât olarak düşünülür. Yatsı namazı sırasıyla; dört sünnet, dört farz, iki son sünnet ve üç rekât vitr vacip olarak kılınmaktadır.

Sabah Namazı Kılınışı

Öğle Namazı Kılınışı

İkindi Namazı Kılınışı

Akşam Namazı Kılınışı

Yatsı Namazı Kılınışı