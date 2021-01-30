Dün akşamın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 29 Ocak On Numara çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugünkü MP TV ile Youtube canlı yayında açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıracak olan şanslı numaraları öğrenmek ve bilet kontrolü yapma için 29 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (29 OCAK)

Milli Piyango Online ile 29 Ocak MPİ On Numara çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;